RIFORMA PENSIONI/ Cisl contro ipotesi di ricalcolo contributivo

RIFORMA PENSIONI, IL COMUNICATO DELLA CISL

Non solo Elsa Fornero, anche la Cisl si schiera contro proposte di riforma pensioni “che legano la flessibilità a calcoli pensionistici penalizzanti perché questo significa ancora una volta individuare come bersaglio di una operazione di cassa una platea già pesantemente colpita dalle riforme precedenti”. In una nota, il sindacato di via Po evidenzia che “se, come ci auguriamo, si dovrà arrivare ad una riforma della previdenza, questa dovrà essere il risultato di un negoziato vero con le parti sociali. Per questo, rispetto alle notizie di stampa, siamo determinati a restituire al mittente qualsiasi ipotesi di scambio tra flessibilità in uscita e calcolo integralmente contributivo della pensione”. La Cisl ribadisce ovviamente che nella piattaforma sindacale unitaria “ci sono tutti i fondamentali per un intervento strutturale” in materia previdenziale e boccia anche l’idea di Tridico quando rilancia “un ruolo dell’Inps all’interno dell’attuale scenario della previdenza integrativa di matrice negoziale”.

