RIFORMA PENSIONI/ Tridico: flessibilità con contributivo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TRIDICO

Pasquale Tridico non sente il bisogno di aggiungere una sua proposta di riforma pensioni a quelle già emerse negli ultimi giorni in vista dell’incontro tra Governo e sindacati di lunedì prossimo. Tuttavia ci tiene a evidenziare che “la flessibilità rispetto ai 67 anni va garantita, soprattutto se ragioniamo in termini di logica contributiva. Si fissa una linea di età per l’uscita, poi il lavoratore deve essere libero di scegliere quando andare in pensione. Ovviamente con ricalcolo contributivo, come avverrà per tutti dal 2036”. Il Presidente dell’Inps, intervistato da Repubblica, spiega poi che è “necessario prevedere pensioni di garanzia per i giovani, coprendo i vuoti contributivi dovuti al lavoro precario”.

L’IPOTESI DEL FONDO INTEGRATIVO PUBBLICO

Per questa misura, come per ritornare alle rivalutazioni piene delle pensioni, Tridico vorrebbe che fossero utilizzati i risparmi derivanti da Quota 100. Rispetto al problema delle carriere discontinue di giovani e donne, il Presidente dell’Inps evidenzia che “il ministero del Lavoro sta anche pensando a una legge delega per istituire un fondo che sostenga le pensioni del futuro attraverso una defiscalizzazione maggiore e incentivi. Non devi essere necessariamente un lavoratore per versare, lo può fare anche un genitore o un nonno. Il fondo sarebbe gestito dall’Inps in via amministrativa, abbattendo i costi rispetto al privato che poi porta quei soldi per il 75% all’estero. Le somme sarebbero invece investite da Cassa depositi e prestiti in Italia. Se l’Inps amministra 800 miliardi, ne può aggiungere anche altri 20 o più”.

