RIFORMA PENSIONI/ Colla (Cgil): Quota 100 non funziona (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI COLLA

Gli ultimi dati sul mercato del lavoro sono stati accolti con favore dal Governo, che vi ha visto la conferma della bontà dei propri provvedimenti. Secondo Vincenzo Colla, vicesegretario generale della Cgil, tuttavia il dato sulla disoccupazione “non fotografa la situazione reale dell’Italia. Il numero che racconta la verità è quello delle ore lavorate”. E in questo caso “tra l’inizio della crisi nel 2008 e oggi, abbiamo perso ben oltre un miliardo di ore e almeno 700-800 mila lavoratori”. Il sindacalista, intervistato da Repubblica, boccia quindi il Decreto dignità e la riforma pensioni con Quota 100 quali misure in grado di favorire l’aumento dell’occupazione: “Lo vediamo nella sanità pubblica. Quota 100 ha spinto tante persone a lasciare il lavoro e adesso gli ospedali, per andare avanti, devono richiamare i medici in pensione o magari reclutare quelli militari, come propone il ministro Trenta. Davvero ci sta bene così?”.

LA SCOMMESSA SUI GIOVANI

Per Colla, “mentre la politica è anfetaminica sui dati generali dell’Istat, il part-time involontario e non richiesto aumenta in maniera esponenziale. Al Sud intanto i ragazzi continuano a emigrare: l’Istat ci segnala una crescita dell’occupazione soprattutto tra chi ha più di 50 anni, non è un caso. Il Nord invece cerca professionisti qualificati, che non trova”. Dal suo punto di vista occorre quindi puntare sui giovani, con “formazione continua, riqualificazione, alternanza scuola lavoro, alfabetizzazione digitale anche per riportare in partita quel ceto medio che altrimenti implode. Bisogna scommettere sulla intelligenza della mani, come suggeriva Tullio De Mauro”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA