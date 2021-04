RIFORMA PENSIONI/ Contratto di espansione, come funziona il calcolo di dipendenti

RIFORMA PENSIONI, I CONTEGGI SUL CONTRATTO DI ESPANSIONE

Tra le misure di riforma pensioni introdotte con la Legge di bilancio 2021 c’è anche l’estensione del contratto di espansione anche alle aziende con più di 250 dipendenti, da poco effettivamente utilizzabile a seguito dell’emanazione da parte dell’Inps di una circolare. Come spiega il sito di Ipsoa, nel documento viene spiegato che “per il calcolo del numero di lavoratori bisognerà considerare quelli occupati mediamente nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione considerando i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) e qualunque tipologia contrattuale. Per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre”.

LE INDICAZIONI DELLA CIRCOLARE INPS

Nella circolare viene anche specificato che “qualora il contratto di espansione sia stipulato da aziende di ridotte dimensioni (è la possibilità data alle piccole imprese per il 2021) che si aggregano in modo stabile, è necessario che il contratto di espansione precisi in dettaglio la composizione delle singole imprese costituenti il gruppo o la suddetta aggregazione. Il requisito occupazionale è valutato considerando il numero complessivo di lavoratori in forza a ogni singola azienda. Il legame stabile tra le imprese deve trovare origine da accordi contrattuali tra le stesse aziende stipulati in data antecedente alla sottoscrizione del contratto di espansione e deve mantenere gli effetti per l’intera durata del medesimo contratto”.

