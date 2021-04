RIFORMA PENSIONI/ Quota 102 e le altre proposte di Brambilla (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

In un articolo pubblicato su L’Economia, l’inserto del Corriere della Sera, Alberto Brambilla spiega che per mettere a punto una misura di riforma pensioni per il post-Quota 100 bisognerebbe tenere conto della situazione occupazionale ed economica post-pandemica, della tipologia dei pensionandi, dell’aspettativa di vita e della necessità di una flessibilità in uscita dal mercato del lavoro. Per questo, secondo il Presidente di Itinerari previdenziali, bisognerebbe prevedere il ricorso a fondi di solidarietà per i lavoratori con problemi di salute, familiari a carico da curare, impegnati in professione pesanti e precoci. Per loro sarebbe possibile pensare all’uscita dal lavoro a 62 anni di età con 35 di contributi e una permanenza nei fondi bilaterali fino a 5 anni prima dell’erogazione della vera e propria pensione.

RIFORMA PENSIONI/ I rischi per i nati nel 1956

QUOTA 102 E LE ALTRE PROPOSTE

Brambilla propone in generale una flessibilità a partire dai 64 anni di età, da indicizzare all’aspettativa di vita, con 38 di anzianità contributiva, di cui al massimo due figurativi. In pratica una Quota 102. Dal suo punto di vista bisognerebbe anche rendere stabile il pensionamento dopo 42 anni e 10 mesi di contribuzione (41 anni e 10 mesi per le donne) senza meccanismi di adeguamento all’aspettativa di vita, prevedendo anche agevolazioni per le donne madri, i caregiver e i lavoratori precoci. Infine, bisognerebbe introdurre un’integrazione al minimo su valori pari alla maggiorazione sociale (630 euro al mese) calcolati sulla base del numero di anni lavorati per i giovani che si trovano nel sistema contributivo puro.

