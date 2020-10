RIFORMA PENSIONI/ Cosentino contro tavoli di Serie A e B (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, COSENTINO SU QUOTA 100

Anche Domenico Cosentino è intervenuto sulle parole di Giuseppe Conte riguardo Quota 100. Su Facebook il responsabile previdenziale Confsal comparto privato giudica positivamente la precisazione del Premier, evidenziando che “Quota 100 non è stata né una riforma previdenziale di riferimento al sistema pensionistico italiano, e né tantomeno ha sostituito la ancora attuale/in vigore Legge Fornero, ma è stata pensata come uno dei tanti provvedimenti previdenziali, che ha permesso ad una discreta platea di contribuenti di accedere alla pensione in presenza di determinati e specifici requisiti contributivi e di età. È in ragione di ciò, che i contribuenti italiani sono abbastanza stanchi di assistere a questa “soap opera” su Quota 100, essi, infatti, hanno l’esigenza di una vera, seria e strutturale riforma del nostro sistema previdenziale”.

LA RICHIESTA DI UN CONFRONTO UNICO

Per Cosentino occorre quindi una riforma pensioni “concreta, che perduri nel tempo e non segua la logica del ‘di anno in anno’. Una riforma che distingua e separi la spesa previdenziale da quella assistenziale, che ampli la platea dei lavoratori usuranti, che discuta di flessibilità di uscita, di staffetta generazionale, di previdenza complementare, non tralasciando la necessaria riforma di Opzione Donna”. Dal suo punto di vista è però necessario che Governo, Istituzioni e sindacati si siedano “intorno ad un unico tavolo, affinché non vi siano più disparità tra tavoli di serie ‘A’ e tavoli di serie ‘B’, in modo da poter lavorare sinergicamente ad una strutturale revisione del sistema previdenziale italiano”.



