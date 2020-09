RIFORMA PENSIONI/ Fornero: Quota 100 è stata un inganno (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, ELSA FORNERO SU QUOTA 100

Secondo Elsa Fornero, Quota 100 “è solo una promessa per ottenere un consenso di breve periodo” e Matteo Salvini, quand’era al Governo, avrebbe potuto cancellare la riforma pensioni del 2011 invece che varare una misura sperimentale di tre anni, che oltretutto “non aiutava le persone disagiate ma solo chi un lavoro ce l’aveva già, peraltro abbastanza continuativo, e certo non anziano”. Dal suo punto di vista, “Quota 100 è un favore per alcuni ma anche un inganno perché molto diversa da quanto era stato annunciato”. L’ex ministra del Lavoro, in un colloquio con Adnkronos, ricorda poi che alle donne “è stata invece lasciata solo Opzione donna che dai calcoli è molto punitiva mentre Quota 100 per gli uomini non lo è per niente. Si è trattato dunque, ribadisco, solo di un favore per guadagnare consenso elettorale”.

I SUGGERIMENTI AL GOVERNO

Secondo la Fornero, l’attuale Governo “dovrebbe attivarsi per riprendere un percorso che era già iniziato: l’Ape social veniva esattamente incontro a quello che ieri il presidente del consiglio ha chiamato un disagio sociale. E il disagio non riguarda esattamente il percettore di pensione con quota 100 ma quelli che hanno perso il lavoro, che faticano a trovarne un altro”. In quel caso, secondo l’ex ministra, “è giusto intervenire con una valutazione come l’Ape sociale ha fatto in questi anni magari allargando l’ingresso ai lavori usuranti o gravosi. Oppure prendere misure che vadano nella direzione di aiutare le persone maggiormente in difficoltà”. Una mossa che il Governo sembra in effetti possa effettivamente intraprendere.



