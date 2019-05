RIFORMA PENSIONI/ Damiano: 100 milioni persi per i consumi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Si continua a parlare della misura di riforma pensioni con cui si procede a un blocco parziale delle indicizzazioni degli assegni sopra i 1.500 euro che farà sentire particolarmente i suoi effetti a giugno, per via del conguaglio con il recupero dei “tagli” dei primi tre mesi dell’anno. “‘Passata la festa, gabbato lo santo’, dice un vecchio proverbio che si adatta benissimo a quanto annunciato dall’Inps: ‘Le pensioni interessate dal taglio della perequazione sono state adeguate a partire dal mese di aprile 2019’. Tradotto: dobbiamo recuperare, da quasi 6 milioni di pensionati, quelli che hanno oltre 1.500 euro lordi mensili, quanto dovuto in più a gennaio, febbraio e marzo”, dice Cesare Damiano, secondo cui non è un caso se “il recupero avverrà a giugno, dopo le elezioni, al fine di evitare il giusto risentimento” degli elettori.

RIFORMA PENSIONI, 100 MILIONI PERSI PER I CONSUMI

L’ex ministro del Lavoro risponde anche a chi obietta che per i pensionati non cambia molto: “Secondo il Governo si tratta di pochi spiccioli che, però, moltiplicati per i 6 milioni di pensionati coinvolti (di cui sopra), fanno 100 milioni di euro in meno per i consumi. La denuncia e il calcolo sono di fonte sindacale”, evidenzia Damiano. Dal suo punto di vista, inoltre, “fare continui proclami sul superamento della povertà e sul miglioramento dei salari, per poi tagliare l’indicizzazione delle pensioni, è un gioco che ormai mostra la corda”. Già nei giorni scorsi l’ex deputato del Pd si era espresso a favore della manifestazione unitaria sindacale che si terrà il 1° giugno a Roma proprio contro il blocco delle indicizzazioni.

