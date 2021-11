RIFORMA PENSIONI/ Damiano e lo sconto possibile per le donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Tra le misure di riforma pensioni inserite nella Legge di bilancio c’è anche l’ampliamento dell’Ape social. Cesare Damiano, Presidente della commissione sui lavori gravosi, esprime soddisfazione per questo, anche se evidenzia l’esistenza di due elementi negativi. Il primo è legato al fatto che “il Governo non ha recepito la proposta della Commissione di un abbassamento del numero dei contributi necessari per gli operai edili per accedere all’Ape sociale all’età di 63 anni, portandoli dagli attuali 36 previsti ai 30 anni”. “Inoltre, non è stato accolto l’inserimento delle categorie che allargheranno l’Ape dei cosiddetti lavoratori precoci che potrebbero andare in pensione con 41 anni di contributi, purché abbiano svolto almeno un anno di quella attività prima dei 19 anni. La vecchia Ape sociale aveva questo parallelismo che ora viene negato”.

LO SCONTO POSSIBILE PER LE DONNE

L’ex ministro del Lavoro, intervistato da pensionipertutti.it, spiega anche che “nell’Ape è già previsto un vantaggio per le lavoratrici, che possono diminuire il numero di anni fino a un massimo di due, avendo due figli, passando quindi da 36 a 34 anni, o ai 30 anni, come nel caso di chi è in disoccupazione o di chi assiste persone disabili o portatori di handicap passando dai 30 ai 28 anni. Questa misura poteva essere migliorata”. Per Damiano si potrebbe anche ripristinare una differenza nell’età di accesso alla pensione di vecchiaia tra uomini e donne “migliorando le norme che consentono uno sconto sugli anni per arrivare alla pensione sulla base dei figli o con altri altri parametri”.

