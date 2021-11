RIFORMA PENSIONI/ De Romanis: staffetta generazionale non esiste (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DE ROMANIS

Secondo Veronica De Romanis, “le riforme delle pensioni devono essere disegnate partendo dai dati (cosa che non si è fatto con Quota 100). Ossia dal fatto che in Italia troppo poche persone lavorano (soprattutto fra gli over 55enni), facciamo pochi figli, e per fortuna viviamo più a lungo. In un simile contesto abbiamo bisogno di più persone che lavorano e non di più persone in pensione. Peraltro, va sempre ricordato che la famosa staffetta generazionale non esiste in nessun Paese. Anzi, è vero il contrario: al tasso di occupazione elevato tra gli over 55, corrisponde un tasso elevato di occupazionale giovanile”. L’economista, intervistata dal Riformista, giudica “miope” la posizione dei sindacati sulle pensioni, perché “il problema sono i giovani”.

IL GIUDIZIO SU OPZIONE DONNA

De Romanis si pronuncia anche su Opzione donna, ricordando che non è stata molto utilizzata “a causa della forte penalizzazione” dovuta, come noto, al ricalcolo contributivo pieno dell’assegno. Per affrontare meglio la questione femminile nella previdenza, tuttavia, “bisognerebbe intervenire in modo più sistematico e significativo prima. Ossia sul tasso di occupazione femminile”, anche perché “la nostra percentuale di part-time involontario tra le donne è tra le più elevate. Poi bisogna investire sui servizi di cura che per ora sono in gran parte a carico delle donne. E, invece, si propone alle donne di lasciare il lavoro per occuparsi della cura della famiglia. Ma questa logica è sbagliata perché crea un esercito di pensionate povere”.

