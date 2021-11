RIFORMA PENSIONI/ Il cattivo compromesso di Quota 102 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GALASSO

Secondo Vincenzo Galasso, “Quota 102 è la prova che un compromesso che costa poco può essere comunque un cattivo compromesso. Non certo per le ragioni addotte dai sindacati”. Il Professore di Economia Politica alla Bocconi in un articolo su lavoce.info spiega che la misura di riforma pensioni che sarà in vigore per il solo 2022 rappresenta “un errore, un passo nella direzione sbagliata. Perché dà un’ulteriore picconata alla nozione di calcolo contributivo introdotto dalla riforma del 1995 per assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale. Solo per consentire a pochi fortunati di pre-pensionarsi. E finendo per non accontentare nessuno. Andrebbe ascritta a quegli sprechi, di cui parlava Mario Draghi nel suo primo discorso al Senato, che rappresentano un torto alle prossime generazioni, ‘una sottrazione dei loro diritti’”.

RIFORMA PENSIONI/ Opzione donna verso conferma senza "scalino"

LA FLESSIBILITÀ CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Secondo Galasso, “meglio sarebbe risolvere definitivamente il problema della flessibilità in uscita dal mercato del lavoro servendosi proprio del calcolo contributivo, anziché dribblarlo. Due importanti motivi rendono questa soluzione l’unica scelta giusta. Il primo è l’equità intergenerazionale”, il secondo “è la ‘chiarezza’ intergenerazionale”. Tuttavia, occorre tenere presente che “l’uscita dal mercato del lavoro con il metodo contributivo non è indolore. Costa. Allo Stato, che dovrebbe mettere immediatamente in bilancio le risorse necessarie a far fronte a tutte le pensioni in più che si genererebbero” e costa ai lavoratori. Ma tramite la contrattazione aziendale, quest’onere potrebbe essere in parte preso in carico dalle imprese.

RIFORMA PENSIONI/ I numeri sugli anticipi e la demografia dimenticati dalla Cgil

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Il ricatto di Opzione tutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA