RIFORMA PENSIONI/ Durigon: obiettivo dopo Quota 100 resta Quota 41

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Claudio Durigon non ha dubbi in tema di riforma pensioni. “Per noi è chiarissimo che al termine di Quota 100 l’obiettivo resta quota 41”. In un articolo su pensionipertutti.it, l’ex sottosegretario al Lavoro evidenzia: “Parliamo un po’ di numeri economici, quota 100 piena costava dati Inps 14 miliardi annui, quota 41 si aggirava sui 13 miliardi, la scelta dei tre anni nasce per svuotare il bacino per poi finalmente applicare la riforma pensionistica della quota 41! Il nostro fine ultimo. Le pensioni vengono considerate solo ed esclusivamente un costo, non capendo che questa flessibilità in uscita, in un momento di crisi, che vede l’Italia con una crescita dello zero virgola, è diventato l’unico strumento per aiutare l’ingresso di giovani nel mondo del lavoro ed aiutare le imprese a rinnovarsi”. Il deputato della Lega si chiede anche come mai “non sono stati fatti i decreti per erogare i Tfr nella pubblica amministrazione?” com’era stato programmato ai tempi del Governo Conte-1. Sul tema il Carroccio attende ancora una risposta a un’interrogazione che ha presentato.

