RIFORMA PENSIONI/ Esodati, la richiesta di intervento con la manovra (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA RICHIESTE DEGLI ESODATI

Tra i temi che i sindacati hanno portato al tavolo del confronto con il Governo sulla riforma pensioni c’è anche la richiesta di un intervento per gli esodati, circa 6.000, ancora esclusi dalle otto salvaguardie finora approvate. Di questo importante tema ha parlato anche Gabriella Stojan, intervenendo alla trasmissione “L’Italia s’è desta” in onda su Radio Cusano Campus. “Da 8 anni noi esodati siamo in un buco nero, anche in questa legge di bilancio la salvaguardia per noi non c’è. Chiediamo che venga inserito un emendamento alla manovra con la massima priorità. Abbiamo fatto numerose richieste per essere ricevuti dalla neo ministra Catalfo ma ancora non ci ha risposto”, ha evidenziato Stojan, spiegando che “ci sono persone tra di noi che dovevano andare in pensione due anni fa e hanno già perso due anni”.

IL SILENZIO DEL GOVERNO

“Prima della crisi del precedente governo avevamo avuto degli incontri con il sottosegretario Durigon, ci era stato detto che avrebbero valutato questa cosa, poi è caduto il governo e ci siamo ritrovati a ricominciare da capo. Di Maio ci aveva promesso che avrebbe inserito la salvaguardia nella legge di bilancio”, ha detto ancora Stojan, sottolinenando che però non è successo poi nulla. “Gli unici che si sono mobilitati in nostro favore sono i sindacati. Il Sen. Tommaso Nannicini ha dichiarato che si sarebbe impegnato a far inserire questo emendamento a nostro favore nella legge di bilancio. In Commissione alla Camera l’on. Walter Rizzetto ha presentato un’interrogazione al ministro che però non ha ancora dato risposto”, ha aggiunto.

