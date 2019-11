RIFORMA PENSIONI/ La domanda sulla previdenza complementare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Ultimamente si sta tornando a parlare della necessità di un intervento di riforma pensioni riguardante la previdenza complementare. Come spiega Il Sole 24 Ore, infatti, “passando da retributivo a contributivo, il sistema pensionistico italiano ha conquistato più stabilità, scaricando però le criticità sul tema adeguatezza delle prestazioni e quindi sugli iscritti agli enti previdenziali. Che devono essere in grado di mettere in campo scelte coerenti con gli obiettivi. Ci sono riusciti in questi anni? Dicono di no molti numeri: dai tassi di adesione alla previdenza complementare, meno di un terzo degli aventi diritto, all’allocazione delle scelte”. La conferma arriva dai dati del Fondo Tesoreria dell’Inps, che ha avuto rendimenti che si sono rivelati inferiori ai comparti garantiti dei fondi pensione.

LE PAROLE DI ORESTE GALLO

Il quotidiano di Confindustria riporta anche le dichiarazioni di Oreste Gallo, Presidente del fondo pensione Cometa, dedicato ai dipendenti dell’industria metalmeccanica, degli impianti e del settore orafo e argentiero: “La previdenza complementare è una storia di grande successo, di collaborazione efficace tra imprese e sindacati, che ha prodotto un capitale umano straordinario e una cultura previdenziale che vorremmo venisse usata a sostegno dell’economia reale. L’Italia ha come imperativo affrontare e vincere questa sfida, e i fondi pensione possono dare un grande contributo in questo senso”. Vedremo se l’esecutivo cercherà di puntare sui fondi pensione o se invece porterà avanti il progetto di istituire presso l’Inps un fondo di previdenza pubblica da dedicare al futuro pensionistico dei giovani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA