RIFORMA PENSIONI/ Flessibilità, Damiano d’accordo con Tridico (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Cesare Damiano condivide quanto ha detto Pasquale Tridico in tema di riforma pensioni durante l’audizione alla Commissione bicamerale di controllo degli enti previdenziali. L’ex ministro del Lavoro evidenzia che “in primo luogo, è vero che il sistema è sostenibile: non è più possibile accollare alla previdenza il costo dell’assistenza e calcolare l’incidenza della spesa pensionistica sul Pil al lordo delle tasse. In secondo luogo, è giusto individuare la flessibilità come muro portante di un nuovo sistema, mano a mano che ci avviciniamo al contributivo puro, che decollerà all’incirca dopo il 2030”. Il Presidente dell’Inps non si era sbilanciato a indicare un’età anagrafica da cui far partire questa flessibilità, mentre secondo Damiano “sarebbe logico consolidare i 63 anni già previsti per l’Ape sociale, da far valere per tutti i lavoratori che abbiano maturato 35-36 anni di contributi”.

LA PROPOSTA SULLA FLESSIBILITÀ

Inoltre, “coloro che svolgono lavori usuranti o gravosi non devono avere penalizzazioni per l’anticipo pensionistico: penalizzazioni che potrebbero essere previste, invece, per chi svolge un lavoro ‘normale’.” L’ex deputato spiega che “l’entità della penalizzazione potrebbe essere del 2% per ogni anno di anticipo, come indicato nella proposta di legge presentata nel 2013: primi firmatari Cesare Damiano, Pierpaolo Baretta e Marialuisa Gnecchi”. Una proposta che, come abbiamo già detto, è stata criticata da Pietro Ichino, secondo cui una penalizzazione del 2% non sarebbe sufficiente ad assicurare un equilibrio dei conti previdenziali.

