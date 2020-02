RIFORMA PENSIONI/ Ichino contro la proposta di Damiano (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, ICHINO SU QUOTA 100

Secondo Pietro Ichino, in tema di riforma pensioni con Quota 100 andrebbe sostituita “con un meccanismo che consenta il pensionamento flessibile, ma a costo zero per l’Erario: chi vuole andare in pensione prima può farlo, ma ottenendo una rendita vitalizia calcolata in base alla minore contribuzione versata e al periodo più lungo durante il quale prevedibilmente la rendita verrà percepita”. Dal suo punto di vista, “la pretesa che a pagare l’anticipazione siano i nostri figli e nipoti – per effetto dell’aumento del debito pubblico – è assolutamente ingiustificabile. Una gravissima ingiustizia intergenerazionale”. Intervistato da formiche.net, il giuslavorista commenta anche la proposta di Cesare Damiano con un anticipo fino a 4 anni e con una penalizzazione del 2%, spiegando che non basterebbe “a coprire il fabbisogno”.

IL COMMENTO SULLA PROPOSTA DI DAMIANO

Ichino si spiega con un esempio: “Ipotizziamo che a 67 anni, l’età prevista dalla legge Fornero per il pensionamento, una persona abbia versato contributi pensionistici per 45 anni e abbia una attesa di vita di 15 anni. Quando va in pensione, ciascun anno di rendita è finanziato con tre anni di contribuzione. Ora ipotizziamo che questa persona intenda anticipare il pensionamento a 62 anni, come propone Damiano; che quindi gli anni di contribuzione si riducano a 40, e l’attesa di vita sia di 20 anni: ogni suo anno di rendita sarà finanziato con due soli anni di contribuzione. Perché questo anticipo sia a costo zero per l’Erario occorre che la rendita sia ridotta di un terzo: altro che il 2 per cento!”.

