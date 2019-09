RIFORMA PENSIONI/ Fondo Inps, Ghiselli e Proietti contro Tridico (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA PROPOSTA SULL’INPS

L’ipotesi di un intervento di riforma pensioni per creare un fondo integrativo pubblico, gestito dall’Inps, che possa funzionare anche da pensione di garanzia per i giovani non convince Roberto Ghiselli, che, stando a quanto riporta il sito di Rassegna sindacale, ritiene “opportuno che il ministro del Lavoro apra un confronto con le parti sociali prima di avventurarsi sulla singolare e insidiosa strada della costituzione presso l’Inps di un fondo di previdenza integrativo pubblico, alternativo ai fondi negoziali, che da vent’anni in tutti i settori di lavoro hanno permesso di tutelare e valorizzare il risparmio previdenziale dei lavoratori italiani”. Per il Segretario confederale della Cgil è poi singolare “pensare che tale strumento, che a quanto si può intuire dovrebbe essere a capitalizzazione individuale, possa rappresentare una risposta al problema del futuro previdenziale dei giovani”.

LE PAROLE DI PROIETTI

Critico verso la proposta di intervento rilanciata dal Presidente dell’Inps è anche Domenico Proietti, secondo cui Tridico “farebbe bene a pensare a come migliorare l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni dell’Istituto che presiede. Quella di fare un fondo pensione integrativo pubblico è un’idea profondamente sbagliata ed inutile. I fondi pensione in Italia funzionano ottimamente e sono un sistema plurale e concorrente. Tridico poi fa confusione tra i fondi pensione integrativi e l’importantissimo tema delle future pensioni pubbliche dei giovani”. A nome del suo sindacato, il Segretario confederale della Ul “chiede al Governo di dire una parola chiara su questo tema che sta creando disorientamento tra i lavoratori e gli iscritti ai fondi pensione”.

