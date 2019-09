RIFORMA PENSIONI/ Fornero: Quota 100 non va abolita (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Secondo Elsa Fornero, la riforma pensioni con Quota 100 non andrebbe cancellata. L’ex ministra del Lavoro, intervistata da pensionipertutti.it, evidenzia i punti negativi del provvedimento voluto dal Governo Conte-1, ma ritiene che abolirlo “destabilizzerebbe la vita di molte persone. Ritengo però opportuno limitarne la portata per l’anno 2021, e mi sembra che il governo si stia orientando in questa direzione. Ancora più importante sarebbe una chiara presa di posizione sul fatto che essa non sarà rinnovata dopo i tre anni di sperimentazione”. Dal suo punto di vista anche il Reddito di cittadinanza andrebbe ripensato per rendere più evidente la separazione tra contrasto alla povertà e aiuto ai disoccupati.

LA PROPOSTA SULL’ADV

Elsa Fornero spiega anche che “parecchie misure volte a rendere più flessibile il pensionamento sono state introdotte negli anni recenti (dall’Ape social a quella volontaria, dall’iso-pensione al pensionamento anticipato per precoci e lavoratori impegnati in attività gravose). Tutto ha un senso, ma va attentamente monitorato per verificare che queste eccezioni alle regole generali del pensionamento vadano effettivamente nella direzione di quella solidarietà che anche un sistema contributivo deve mantenere”. Dal suo punto di vista, “andrebbe infine ripristinata, magari con qualche allentamento, l’indicizzazione all’aspettativa di vita dei requisiti (età/anzianità) richiesti per il pensionamento”. Inutile dire che queste dichiarazioni scateneranno commenti e reazioni.

