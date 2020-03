RIFORMA PENSIONI/ Galasso rilancia flessibilità con contributivo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GALASSO

Vincenzo Galasso è stato protagonista di una videointervista pubblicata sul sito del Sole 24 Ore relativa alla riforma pensioni. L’economista ha ricordato che alla fine del 2021 non ci sarà più Quota 100 e ci si potrà trovare di fronte a “un gradino di quasi 5 anni. Se prendiamo un signore che ha avuto, come dire, la fortuna di compiere 62 anni il 31 dicembre 2021 e che ha 38 anni di contributi, può prendere quota 100 e andare in pensione. Se invece il suo vicino di casa i 62 anni li compie il primo gennaio, ma ha comunque i suoi 38 anni di contributi, lui dovrà aspettare di avere o 67 anni di età oppure 42 anni e dieci mesi di contributi”. Anche per evitare questo gradino si sta già lavorando a predisporre una misura pensionistica e Galasso ha evidenziato che la cosiddetta Quota 41 è “chiaramente molto costosa per lo Stato, perché consentirebbe a molte persone di uscire presto e quindi avrebbe un grosso impatto sulle casse dello Stato”.

LA FLESSIBILITÀ CON RICALCOLO CONTRIBUTIVO

Un’altra ipotesi in campo è quella della flessibilità con ricalcolo contributivo degli assegni, che “ha un po’ questa caratteristica: nel lungo periodo il pensionato percepisce la stessa quantità totale di pensione, però ne percepisce un po’ di meno su più anni. Questo vuol dire che dal punto di vista individuale la somma di tutte le pensioni ricevute rimane la stessa, ma dal punto di vista del vincolo dello Stato vuol dire pagare un po’ di più oggi, quindi dover pagare un po’ più pensioni oggi. Queste pensioni poi ne pagheremo un po’ meno in futuro, quindi nell’arco di 20-25 anni, la spesa totale per lo Stato rimane la stessa”.

