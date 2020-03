RIFORMA PENSIONI/ Il coronavirus e il tavolo Governo-sindacati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’EFFETTO CORONAVIRUS

L’emergenza sul coronavirus può avere ripercussioni sul tavolo di confronto avviato tra Governo e sindacati sulla riforma pensioni? La domanda sorge spontanea nel momento in cui l’esecutivo annuncia misure per almeno 3,6 miliardi di euro, uno stanziamento che dovrà essere approvato anche dal Parlamento in virtù della necessità di cambiare i saldi di bilancio rispetto a quelli previsti con l’ultima manovra finanziaria. Tutto questo potrebbe incidere sulla trattativa in corso in ambito previdenziale non solo perché questi 3,6 miliardi potrebbero essere insufficienti e le risorse eventualmente disponibili sul fronte previdenziale dovrebbero essere dirottate sull’emergenza coronavirus, ma anche perché lo sforamento rispetto ai parametri di bilancio attualmente in vigore dovrà essere concordato con la Commissione europea, che potrebbe chiedere di non aggravare il bilancio della spesa pensionistica. Del resto ancora nei giorni scorsi sono arrivati richiami da Bruxelles proprio sui passi indietro compiuti dal nostro Paese su questo fronte.

LA COPERTA CORTA

Non bisogna poi dimenticare che si prevede un calo del Pil che potrebbe incidere negativamente sui rapporti deficit/Pil e debito/Pil. Cosa che non aiuterebbe a ricavare risorse per le pensioni. Infine, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, l’aumento dello spread registrato negli ultimi giorni avrebbe già sottratto 500 milioni al “tesoretto” dovuto all’abbassamento del differenziale Btp/Bund registrato all’inizio dell’anno. La coperta è dunque corta. Non resta che attendere l’incontro Governo e sindacati del 13 marzo per avere qualche indicazione in più.

