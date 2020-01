RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli (Cgil) boccia Quota 99 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

La proposta di riforma pensioni avanzata da Francesca Puglisi, già ribattezzata Quota 99 con all’interno una “Quota Mamma”, non convince Roberto Ghiselli, secondo cui si tratta di una proposta non condivisibile. Dal suo punto di vista, infatti, la soglia individuata di 35 anni minimi di contribuzione per accedere alla pensione “escluderebbe le categorie più deboli, soprattutto le donne che in media hanno un’anzianità contributiva di 25 anni”. All’Agi, il Segretario confederale della Cgil ricorda che i vari interventi sulla previdenza hanno finora penalizzato la platea femminile, per la quale l’anzianità contributiva sarà sempre più destinata ad abbassarsi. “Noi vogliamo una riforma che non regga per qualche anno, ma che resti valida in prospettiva”, aggiunge.

LE RICHIESTE SINDACALI

Ghiselli spiega che lunedì prossimo i sindacati torneranno a proporre una flessibilità pensionistica a partire dai 62 anni, lasciando libertà ai lavoratori di scegliere “sapendo che se si va in pensione più tardi, aumenta l’accumulo del montante e il coefficiente di trasformazione”. “In Europa l’età di uscita legale è tra i 62 e i 65 anni, solo in Italia e Grecia è fissata a 67 anni. Abbiamo i margini per ridurre questa soglia”, evidenzia il sindacalista, secondo cui il vero rischio nell’attuale situazione è che le donne, i giovani, i lavoratori discontinui rimangano “intrappolati nelle gabbie della legge Fornero, costretti ad andare in pensione a 70 anni”. Vedremo quindi quale sarà la posizione dell’esecutivo in occasione dell’incontro di lunedì con i sindacati.

