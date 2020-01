RIFORMA PENSIONI/ Puglisi propone Quota 99 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PUGLISI

Nunzia Catalfo ha detto che in tema di riforma pensioni non si discuteranno coi sindacati soluzioni a pacchetto chiuso, ma Francesca Puglisi, sottosegretaria al Lavoro, intervistata da Repubblica ipotizza quella che potrebbe essere una proposta sul tavolo: “Uscire a 64 anni e 35 di contributi, senza penalizzazioni. Un anno di contributi in più alle madri per ogni figlio. E ai giovani una pensione di garanzia fino a 750 euro al mese, a integrazione dei contributi versati, a patto che abbiano almeno 20 anni di contributi”. L’esponente dem non nasconde che questa proposta è simile a quella del collega di partito Tommaso Nannicini, anche se non vi è il ricalcolo contributivo dell’assegno e non basterebbero 20 anni di contribuzione.

LA PROPOSTA DI QUOTA 99

Puglisi evidenzia che con questa proposta “Opzione donna, molto più penalizzante perché ricalcola tutto l’assegno col contributivo, a quel punto non avrebbe più ragione di esistere”. Per quanto concerne invece “i lavori gravosi e usuranti e i lavoratori precoci interverrebbe l’Ape sociale, potenziata e resa strutturale”. Quanto ai costi di questa Quota 99, “stiamo facendo i calcoli” e per le coperture “si deve senz’altro attingere alla minore spesa per Quota 100. E poi anche immaginare di rimodulare l’Iva”. Per Puglisi, in ogni caso, “non è più immaginabile procedere con interventi spot sulle pensioni. Occorre agire ora e riscrivere la legge Fornero secondo due principi: equità intergenerazionale e sostenibilità del sistema previdenziale”. Vedremo se la sua proposta sarà accolta o meno dai sindacati.

