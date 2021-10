RIFORMA PENSIONI/ Guerra chiede un’Opzione donna rivista (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GUERRA

Sembra che nella prossima Legge di bilancio tra le misure di riforma pensioni per il post-Quota 100 non ci sarà la proroga di Opzione donna. Secondo Maria Cecilia Guerra, tuttavia, “prima di abbandonare qualsiasi soluzione relativa alla diversità di genere ci penserei bene, ci vorrebbe un’Opzione donna rivista e meno onerosa e un’attenzione a gravosi e usuranti”. Secondo quanto riporta orizzontescuola.it, partecipando a un Forum di Radiocor, la sottosegretaria all’Economia ha evidenziato anche che le ipotesi di Quota 102 o Quota 104 presentano “un problema di genere fortissimo: per le donne è difficilissimo avere una carriera contributiva molto lunga. Una riforma più strutturale dovrebbe sfruttare la flessibilità contributiva”.

LA POSIZIONE DI NANNICINI E CASTELLI

Tommaso Nannicini, come riporta Repubblica, ha evidenziato invece il problema del modesto stanziamento previsto dal Documento programmatico di bilancio per le misure previdenziali (circa 600 milioni di euro per il 2022 e 1,5 miliardi complessivi fino al 2024). “Mi sembra che manchino le risorse necessarie per un allungamento dell’Ape sociale per due anni, non si parla di pensione di garanzia per i giovani con carriere discontinue. Si dovrebbero tenere in considerazione i lavori gravosi, servirebbe almeno un miliardo. È una soluzione tampone un po’ limitata e tardiva”, sono le parole del Senatore dem. In merito il quotidiano romano riporta anche le parole della viceministra all’Economia Laura Castelli che sembrano essere più ottimiste: “Io non penso che il Paese si possa permettere uno scalone di 5 anni. Si troverà una soluzione compatibile con le risorse a disposizione”.

