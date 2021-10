RIFORMA PENSIONI/ Il modello svedese con anticipo a 62 anni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI GRONCHI

Secondo Sandro Gronchi, è “scontato che i provvedimenti attesi entro l’anno” in tema di riforma delle pensioni “si limiteranno a pasticciare, ancora una volta, sui requisiti per l’acceso alla pensione. È arduo prevedere se e quando il sistema contributivo italiano potrà meritare il nome che porta”. Al di là di questa considerazione finale, in un lungo articolo riportato sul sito del Sole 24 Ore l’economista sottolinea che nel nostro Paese si sono aggiunte nel tempo “forme di pensione anticipata il cui effetto complessivo è di ridurre l’età media di pensionamento a uno dei valori più bassi d’Europa”. E cita come modello virtuoso da cui trarre ispirazione la Svezia, dove esiste una forma d’uscita anticipata dal mondo del lavoro “non configurabile come pensionamento”.

IL MODELLO SVEDESE

Gronchi spiega infatti che nel modello svedese “l’uscita anticipata può essere richiesta fin dall’età di 62 anni, cioè fino a tre anni prima dell’età minima di pensione, e da diritto ad assegni mensili configurati come ‘prestiti’ garantiti dal montante contributivo maturato. Al compimento dell’età minima di pensione, il debito è rimborsato a valere sul montante stesso e, solo allora, la vera pensione è liquidata moltiplicando ciò che resta di quest’ultimo per il coefficiente dei 65 anni appena assegnato (con gli altri tre) alla coorte di appartenenza. La dimensione dei prestiti è quantificata simulando la liquidazione di una pensione vera e propria”. Finora, questa uscita anticipata “ha riguardato un terzo dei lavoratori svedesi, la maggior parte dei quali avevano perso il lavoro”.

