RIFORMA PENSIONI/ I dati sulle casse dei professionisti (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI SULLE CASSE DEI PROFESSIONISTI

In un articolo pubblicato su ilpuntopensionielavoro.it, Alessandro Bugli analizza i dati relativi ai 20 enti previdenziali privati o privatizzati che sono chiamati a gestire il risparmio previdenziale dei professionisti, ricordando che al 2020 “si contano 1 milione e 692mila professionisti iscritti alle Casse, con un +0,53% rispetto all’anno 2019” e che “il rapporto tra attivi e pensionati è ancora molto favorevole, intorno a 3,7 attivi per pensionato. I contributi incassati ammontano a circa 11 miliardi di euro, a fronte di circa 7 miliardi di spesa per prestazioni assistenziali e pensionistiche. Gli attivi e i patrimoni netti continuano a crescere. Desta preoccupazione il dato di INPGI”, la cassa previdenziale dei giornalisti, che rischia il commissariamento.

GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA

Bugli evidenzia anche che dalla lettura dei bilanci emergono almeno tre effetti della pandemia sulle Casse. Anzitutto “minori ricavi (in termini di contributi e sanzioni) rispetto a quelli diversamente ottenibili”. Ovviamente, poi, si è registrato anche un decremento nella raccolta dei contributi “in ragione della crisi che ha colpito, soprattutto al tempo del primo lockdown determinati settori professionali, con conseguente riduzione dei redditi”. Infine, vi sono stati “maggiori interventi in materia di assistenza, giustamente intrapresi, dalla maggior parte delle singole Casse (con preventiva autorizzazione ministeriale, dove e quando dovuta)”. Senza “contare le notevoli risorse anticipate dalle Casse per la concessione del RUI ai propri iscritti, importi che – dalla lettura dei bilanci – sembrano già stati rimborsati pressoché integralmente dallo Stato (per oltre il 98%) in chiusura di anno 2020”.

