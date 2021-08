RIFORMA PENSIONI/ Landini chiede revisione di fondo della Legge Fornero

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LANDINI

Secondo Maurizio Landini, in tema di riforma pensioni “occorre una revisione di fondo della Legge Fornero, non c’è solo Quota 100”. Intervistato dal Fatto Quotidiano, il Segretario generale della Cgil aggiunge: “Chiediamo che con 41 anni di contributi si possa andare in pensione senza vincoli anagrafici e che a partire da 62 anni ci sia una flessibilità in uscita. Occorrono regole diverse a seconda della gravosità del lavoro e poi chiediamo una pensione di garanzia per le giovani generazioni così come occorre riconoscere la specificità del lavoro femminile”. Il Sole 24 Ore ricorda invece che stando ai dati Inps, circa una pensione su tre (il 30,9% a fine 2020) risulta essere anticipata e che l’età di effettivo pensionamento è di poco superiore ai 61 anni.

I DATI SULLA SPESA PENSIONISTICA

Dati che probabilmente saranno tenuti poco in considerazione nel dibattito politico che promette di infiammarsi in vista della Legge di bilancio e della scadenza di Quota 100. Gianni Trovati, sempre sulle pagine del quotidiano di Confindustria, ricorda che la spesa pensionistica è salita sopra il 17% del Pil e solamente nel 2055 scenderà al 14,6%, “cioè un livello analogo a quello registrato nel 2010”. Cifre che dovrebbero limitare “in modo piuttosto drastico gli spazi di intervento, soprattutto per un governo che ha nel ritorno a un percorso sostenibile di debito pubblico uno dei propri compiti principali”. Non resta che vedere cosa accadrà nelle prossime settimane a partire dalla ripresa del confronto tra Governo e sindacati sulla previdenza prevista per settembre.

