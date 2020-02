RIFORMA PENSIONI/ I “doni” del sistema contributivo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GRONCHI

In tema di riforma pensioni si sta discutendo di una flessibilità basata sul ricalcolo contributivo degli assegni. Sandro Gronchi, in un intervento su lavoce.info, spiega che non è vero che così non ci sarebbero dei “costi” per la collettività e non solo perché “il sistema non deve produrre poveri la cui assistenza ricadrebbe sulla fiscalità generale”. Il punto è che quando si calcola la pensione si tiene anche conto della vita residua del pensionando, che può solo essere stimata. L’aumento della longevità potrebbe però portare a stime per difetto. “La morale è che l’obsolescenza dei coefficienti costringe il sistema contributivo a fare ‘doni’ tanto più generosi quanto minore è l’età al pensionamento”, scrive l’economista.

I “DONI” DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Dal suo punto di vista, per evitare questi “doni”, “occorre che, nella stima della vita residua, i tassi di sopravvivenza osservati per le generazioni precedenti siano sostituiti con previsioni scientificamente fondate delle probabilità con cui il pensionato potrà effettivamente sopravvivere”. Questo vuol dire anche che la pensione di anzianità, oggi accessibile con 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne) dovrebbe essere corretta. “Il requisito contributivo richiesto per accedervi dovrebbe essere affiancato da uno anagrafico che cresca nel tempo fino a ‘riassorbirla’ in una pensione di vecchiaia più flessibile”, scrive Gronchi, ricordando che “la pensione d’anzianità è un istituto tipicamente italiano, rivolto a carriere lavorative privilegiate perché esenti da lavoro nero e disoccupazione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA