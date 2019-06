RIFORMA PENSIONI/ I “favoriti” da Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I CONTI DI GALASSO

In un intervento pubblicato su Lavoce.info, Vincenzo Galasso esamina i dati Inps relativi alle domande presentate per accedere a Quota 100, la novità di riforma pensioni. Dati che “ci consentono di ottenere una fotografia degli aspiranti ‘quotisti’ che hanno fatto domanda, da confrontare con la platea di chi poteva accedere a quota 100. Tre domande su quattro provengono da uomini. L’80 per cento dei richiedenti ha meno di 65 anni, il 35 per cento meno di 63. Le domande provengono da tutte le gestioni: per un terzo da lavoratori dipendenti nel settore privato, per un terzo da lavoratori del settore pubblico e per un terzo da ‘altro’ (commercianti, artigiani, fondi speciali). Anche la provenienza geografica è bilanciata. Dalle grandi regioni del Sud (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) arriva il 30 per cento delle domande di quota 100. La stessa proporzione proveniente dalle grandi regioni del Nord (Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto). Tuttavia, se si considera la platea degli aventi diritto, l’adesione è più elevata al Sud”.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI SULLE DOMANDE PER QUOTA 100

Il Professore di Economia politica evidenzia quindi che “dall’analisi delle prime 130 mila domande, quota 100 si conferma una riforma pensionistica che favorisce un gruppo selezionato di lavoratori: pubblici e privati, al Nord e al Sud, ma quasi esclusivamente uomini e con meno di 65 anni. Era proprio necessario spendere 22 miliardi di euro in tre anni, e oltre 45 in dieci, e lasciare alle generazioni future 37,6 miliardi di euro di debito implicito pensionistico in più per una misura temporanea che manda anticipatamente in pensione – quasi senza penalizzazioni – un gruppetto di fortunati sessantenni?”.

