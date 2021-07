RIFORMA PENSIONI/ I lavori cruciali delle commissioni tecniche (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Per Domenico Proietti, separare contabilmente assistenza e previdenza non è solo “una questione di bilancio ma un atto dovuto propedeutico ad ogni intervento sul sistema della pensioni. In Italia al momento abbiamo almeno 3 diversi modi di contabilizzare la spesa pensionistica. Questi strumenti di misurazione utilizzano criteri simili ma non identici il che porta a differenti risultati con l’effetto che non abbiamo un dato che sia ufficiale ed univoco di quale sia il reale costo delle pensioni in Italia”. Per il Segretario confederale della Uil, il lavoro della commissione tecnica chiama a separare previdenza e assistenza non è però semplice, anche per “l’oggettiva difficoltà di districarsi tra norme che negli anni si sono stratificate”.

L’IMPORTANZA DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI TECNICHE

Il sindacalista, intervistato da pensionipertutti.it, invece, “i lavori della commissione gravosi procedono nella giusta direzione e già a fine luglio un rapporto preliminare potrà essere presentato al Ministro del Lavoro. I presupposti alla base del lavoro di questa commissione sono quelli di individuare analizzando i dati disponibili con strumenti scientifici nuove categorie di mansioni usuranti e gravose per le quali gli attuali requisiti previdenziali risultano essere troppo elevati e non rispondenti alle reali esigenze dei lavoratori”. I lavori di questa commissione aiuteranno una riforma pensioni all’insegna della flessibilità, “partendo dal principio che i lavori non sono tutti uguali e che quindi non si può imporre un requisito di accesso unico a tutti”.

