RIFORMA PENSIONI/ I numeri che non aiutano il sistema in Italia (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI SULLA VITA LAVORATIVA

In un articolo pubblicato su truenumbers.it viene spiegato che “la nostra vita lavorativa dura meno degli altri Paesi d’Europa. Se associamo questo dato ad una durata media della vita, in questo caso biologica, tra le più alte al mondo scopriamo quanto il nostro sistema pensionistico si basi su un equilibrio molto fragile”. Stando ai dati Eurostat, infatti, “risulta che noi italiani lavoriamo mediamente per 31,2 anni”. Tale dato corrisponde alla “aspettativa della vita lavorativa di un 15enne. Che nel caso degli italiani ha raggiunto un massimo di 32 anni nel 2019, al culmine di un incremento che ha portato gli anni lavorati a crescere di circa 3,5 in 19 anni. Un aumento che era stato particolarmente importante per le donne, per cui erano passati da 21,9 a 27,3 anni”.

L’IMPORTANZA DELL’OCCUPAZIONE FEMMINILE

Questo a causa principalmente delle misure di riforma delle pensioni. Tuttavia, “nel 2020 per la crisi legata alla pandemia di Covid, però, la vita lavorativa media attesa è scesa a 35,7 e 26,4 anni rispettivamente per gli italiani e le italiane, allontanandoci ancora di più alla media europea, che è invece di 38 e 33,2”. All’estero “i miglioramenti più degni di nota sono stati a Malta, in Ungheria, in Estonia. Non a caso economie con tassi di crescita più elevati in cui è aumentata l’occupazione, sia maschile che femminile. Ed è proprio su quest’ultima che il nostro Paese potrà puntare per ridurre il gap con il resto d’Europa. È stato solo tra le donne che il numero di anni in cui gli italiani (o le italiane in questo caso) stanno al lavoro è cresciuto in passato in modo tale da avvicinarsi alla media Ue. Ed è tra loro che i margini di recupero appaiono più ampi, considerando che oggi lavora solo la metà delle donne in Italia”.

