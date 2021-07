RIFORMA PENSIONI/ La richiesta sulle minime di Federpensionati-Coldiretti

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE DI FEDERPENSIONATI-COLDIRETTI

Come spiega sassarinotizie.it, “‘adeguare i trattamenti minimi di pensione al 40 per cento del reddito medio nazionale’ è una delle richieste che arriva da Coldiretti Federpensionati che ha stilato un vedemecum per il dopo pandemia riassunto in tre punti: salute, servizi di assistenza e disabilità; invecchiamento attivo e inclusione; reddito e potere di acquisto”. “Negli ultimi anni le pensioni si sono impoverite per questo è necessario adeguare i trattamenti minimi di pensione al 40 per cento del reddito medio nazionale; riformare il meccanismo di rivalutazione annuale calcolata dall’ISTAT e colmare lo svantaggio in fatto di tassazione ai danni dei pensionati”, aggiunge Federpensionati Coldiretti facendo quindi capire la necessità di una misura di riforma pensioni che vada in questa direzione.

LE PAROLE DI GANGA E MODENA

Ignazio Ganga, Segretario confederale della Cisl, interpellato da pensionipertutti.it rivela che “nella Commissione di analisi sulla spesa previdenziale e assistenziale il lavoro sta proseguendo con intensità ma stiamo incontrando diversi ostacoli fra le posizioni in campo per arrivare ad una chiara separazione tra previdenza e assistenza dove la prima per noi dovrebbe essere intesa come la voce collegata ai contributi. Quello che è certo è che per la Cisl l’intervento per rendere il sistema pensionistico più equo rimane centrale e continueremo a vigilare e ad intervenire in ogni contesto possibile per tutelare i lavoratori e i pensionati”. Intanto, come riporta primapaginanews.it, la Senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena sollecita un intervento del Governo per tutelare le pensioni dei giornalisti vista la difficile situazione dell’Inpgi.

