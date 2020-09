RIFORMA PENSIONI/ I numeri contro Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I NUMERI CONTRO QUOTA 100

In un articolo pubblicato sul Mattino viene evidenziato come Quota 100 non sia stata utilizzata quanto nelle previsioni. Soprattutto nella sanità. Ai tempi dell’introduzione della novità di riforma pensioni, infatti, si ipotizzava “un’uscita di circa 4.500 professionisti medici su una possibile platea di circa 18 mila unità. Invece secondo i dati resi noti dai sindacati l’uscita anticipata ha riguardato solamente poco più di 1.000 camici bianchi”. Quota 100 viene anche criticata per aver mancato l’obiettivo di un ricambio generazionale nel mercato del lavoro. In questo senso vengono ricordate le parole di Carlo Cottarelli, secondo cui “il tasso di sostituzione degli andati in pensione con Quota 100 da parte di giovani lavoratori nel 2019 è stato del 40 per cento, pari a meno di un assunto ogni due pensionati”.

LE RISORSE AVANZATE

La principale ragione di questo “flop”, secondo il quotidiano partenopeo, sta nell’importo dell’assegno pensionistico che, giocoforza a causa dell’anticipo dell’ingresso in quiescenza, risulta più basso rispetto a quello che si può avere posticipando l’uscita dal mondo del lavoro. In ogni caso una volta terminata la sperimentazione di Quota 100, alla fine del 2021, è plausibile che resteranno disponibili delle risorse rispetto a quelle stanziate dal Governo Conte-1. L’ufficio studi della Cgil le stime in circa 3 miliardi di euro. Soldi che potrebbero andare a finanziare la misura che il Governo, d’accordo con i sindacati, definirà proprio per il post-Quota 100.



