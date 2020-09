RIFORMA PENSIONI/ Damiano: flessibilità a 63 anni con due corsie (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Cesare Damiano non ha dubbi: “Se si vuole davvero andare oltre la Legge Fornero occorrerà una misura strutturale, non più congiunturale e limitata ad una platea troppo piccola come per Quota 100”. L’ex ministro del Lavoro, intervistato dal Mattino, ricorda in questo senso la proposta di riforma da lui presentata insieme ai colleghi di partito Gnecchi e Baretta nella scorsa legislatura, con l’obiettivo di introdurre una flessibilità pensionistica a 63 anni, che oggi rivedrebbe in parte, incorporandola con l’Ape sociale, facendo in modo che lavoratori usuranti, operanti nell’edilizia e più esposti alla pandemia possano andare in quiescenza con un’anzianità contributiva di 36 anni (e almeno 63 di età) senza penalizzazioni. Le quali sarebbero invece da applicare a tutti gli altri lavoratori.

LA PENALIZZAZIONE DEL 2%

Damiano aggiunge però che tale penalizzazione dovrebbe essere del 2%, “una quota decisamente bassa”. Per l’esponente dem è anche importante che venga abolito l’attuale vincolo sul futuro assegno pensionistico pari a 2,8 volte il minimo per consentire l’ingresso in quiescenza in modo che venga eliminato uno svantaggio per le giovani generazioni, le quali tra salari bassi, sistema contributivo pieno e discontinuità lavorativa potrebbero avere difficoltà a raggiungere tale soglia. Damiano evidenzia anche l’importanza di “smentire la bugia di Stato secondo cui la spesa pensionistica pesa per il 16% sul Pil italiano”, anche perché “in realtà 50 miliardi vengono ogni anno restituiti dai pensionati sotto forma di tasse”.



