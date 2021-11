RIFORMA PENSIONI/ I sindacati pronti all’incontro col Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LANDINI E SBARRA

I sindacati si preparano per l’incontro con il Governo di martedì riguardante la riforma delle pensioni. Come riporta Lapresse, Maurizio Landini, dalla manifestazione di ieri a Roma dei lavoratori edili, ha detto: “Abbiamo bisogno di di una vera riforma delle pensioni ci aspettiamo una risposta precisa” “Non possiamo continuare ad avere un sistema pensionistico che ha portato l’età di uscita a 67 anni. Bisogna introdurre una flessibilità da 62 anni”, ha aggiunto il Segretario generale della Cgil stando a quanto riporta il sito del Secolo d’Italia. Per Luigi Sbarra “non si va lontano con soluzioni tampone come quota 102”, perché “è una misura improvvisata sbagliata e non condivisa, nasconde un inesorabile ritorno all’iniquità delle legge Fornero”.

RIFORMA PENSIONI/ Altro che sostenibilità, con la manovra aumenta la spesa statale

LE DICHIARAZIONI DI BOMBARDIERI

Come riporta il sito di Repubblica, secondo il Segretario generale della Cisl, la Legge Fornero “va cambiata, rimodulata e riformata con impianto equo, sostenibile e flessibile. La strada è quella di una riforma complessiva, stabile e profonda” delle pensioni. Intervenendo il giorno prima della manifestazione sindacale a Sky Tg24 Economia, Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale della Uil, come riporta Teleborsa, ha evidenziato la necessità “di mettere una pezza alle tante cose che la Fornero ha lasciato aperte. La prima è che considera tutti i lavori allo stesso modo, cosa per noi inconcepibile. È opportuno dare ai lavoratori usuranti la possibilità di uscire prima. Poi serve una risposta per i giovani con un percorso lavorativo e contributivo non lineare negli anni. Chiediamo per loro una pensione di garanzia”.

RIFORMA PENSIONI/ Capone (Ugl): pronti a parlare con Draghi di Quota 41

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Requisiti invariati nel 2023-24 anche se l'aspettativa di vita cala

© RIPRODUZIONE RISERVATA