RIFORMA PENSIONI/ I sostegni mancanti per i professionisti con assegni bassi

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI RATANO

Nel decreto interministeriale del 28 marzo relativo alle modalità di attribuzione dell’indennità in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19, c’è un aspetto importante, che viene ricordato da Luigi Ratano, Presidente del Collegio Geometri di Lecce. “Nella nuova versione decreto, quella appena pubblicata, è stata eliminata la clausola della regolarità contributiva, che escludeva di fatto dalla possibilità di accedere al bonus una tantum di 600 euro (previsto per il mese di marzo) tutti i professionisti che, a causa di una crisi strutturale, non hanno potuto mantenere una regolarità contributiva con la propria Cassa di previdenza, perché evidentemente già versavano in condizioni economiche difficili”, sono le sue parole riportate da lecceprima.it.

IL PROBLEMA DEI PENSIONATI CON ASSEGNI BASSI

Ratano evidenzia però che “restano esclusi dalla possibilità di usufruire dell’indennità i professionisti pensionati che percepiscono meno di 500 euro al mese. Rinnoviamo pertanto l’invito ai politici, che già ci hanno sostenuto in questo periodo, a continuare l’ottimo lavoro fin qui svolto, affinché si possano includere anche coloro i quali percepiscono pensioni minime tra i soggetti destinatari delle misure di sostegno previste dal Governo per il Covid-19. Invitiamo anche i nostri vertici di categoria a farsi portavoce di questa ulteriore richiesta nelle sedi opportune, affinché nessuno possa rimanere indietro in questo grave periodo di emergenza”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA