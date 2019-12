RIFORMA PENSIONI/ Il cantiere da riaprire a gennaio (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL CANTIERE DA RIAPRIRE

Come spiega Il Messaggero, il Governo non introdurrà novità particolari in tema di riforma pensioni con la manovra. L’idea è quella di “riaprire il cantiere” a gennaio, tramite un confronto con i sindacati. “L’esecutivo, in particolare con la ministra Nunzia Catalfo, è impegnato ad avviare le due commissioni su lavori gravosi e separazione tra assistenza e previdenza. Nel primo caso si tratta di individuare in modo più sistematico le professioni che comportano uno stress fisico e mentale tale da giustificare eventuali pensionamenti anticipati, al di là delle categorie già oggi ammesse al cosiddetto Ape sociale e di quelle il cui lavoro risulta usurante in base a norme precedenti. Mentre una definizione precisa delle prestazioni non coperte da effettiva contribuzione – su cui una parte del sindacato fa grande affidamento – potrebbe portare ad una diversa e più trasparente rappresentazione contabile della spesa senza però liberare di per sé risorse aggiuntive, che dipendono sempre dalle disponibilità del bilancio pubblico”, scrive il quotidiano romano.

LE IPOTESI PER IL POST-QUOTA 100

Che ricorda anche il tema della pensione di garanzia per i giovani di cui si parla da tempo, ma su cui nulla si è fatto concretamente. Non mancano poi proposte per il post-Quota 100. Il Messaggero cita la “Quota 100 con penalizzazioni” di Brambilla, la flessibilità in uscita con il contributivo di Leonardi e la più recente flessibilità basata su dei coefficienti di gravosità ipotizzata da Tridico. Probabilmente la soluzione che verrà intrapresa dipenderà anche dalla stabilità dell’attuale maggioranza.

