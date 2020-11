RIFORMA PENSIONI/ Il conteggio della contribuzione figurativa (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL CHIARIMENTO SUI CONTRIBUTI FIGURATIVI

In un recente articolo sul sito di Repubblica, la Fondazione Consulenti del lavoro ha ricordato che “la contribuzione figurativa che viene accreditata nel caso di fruizione di cassa integrazione ordinaria, di assegno ordinario erogato dai fondi bilaterali e dal FIS, nonché in caso di cassa integrazione in deroga non determina alcun danno sulla futura pensione dei lavoratori. Infatti, tale contribuzione è pienamente valida sia ai fini del diritto alla pensione sia ai fini della misura”. In particolare, pensando anche alle misure di riforma pensioni che saranno attive nel 2021, viene spiegato che “per quanto riguarda le settimane accreditate nella posizione assicurativa dei lavoratori, la contribuzione da CIG è effettiva, dunque utile alla maturazione dei 35 anni di contribuzione richiesti per opzione donna, così come per la quota di contribuzione effettiva necessaria per Quota 100 e per la pensione anticipata”.

LE PAROLE DI ROMITI

Inoltre questi contributi “rilevano anche per i 20 anni richiesti dalla pensione di vecchiaia e per le varie pensioni ottenibili in cumulo contributivo. Sono contributi dunque pienamente validi a tutti gli effetti”. Intanto, dalle pagine dell’Opinione delle libertà, Claudio Romiti critica le attuali restrizioni alle attività economiche, “come se con qualche settimana senza bar, ristoranti, palestre, piscine e quant’altro il Coronavirus allenterà la presa”, evidenziando anche che se il settore privato andrà in crisi “poi voglio vedere chi finanzierà le pensioni e gli stipendi pubblici di quei milioni di tifosi, con le chiappe al caldo, del lockdown all’amatriciana”.



