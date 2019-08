RIFORMA PENSIONI/ Il destino di Quota 100 con un nuovo Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL DESTINO DI QUOTA 100

Non è chiaro quale sbocco avrà la crisi di Governo dopo che Giuseppe Conte ha rimesso il suo mandato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Sole 24 Ore prova ad analizzare la situazione e ipotizzare scenari anche sul destino di provvedimenti come la riforma pensioni con Quota 100, partendo dal presupposto che “le misure di flessibilità pensionistica introdotte l’anno scorso – su input della Lega – sono le più criticate dalla Commissione europea perché rappresentano una decisiva deviazione verso l’alto della spesa previdenziale, rimettendone in discussione la sostenibilità”. Dunque se dovesse nascere un Governo Pd-M5s, per il quotidiano di Confindustria “ci potrebbe essere une tentativo di revisione in senso restrittivo di Quota 100 con la scusa della bassa adesione il primo anno (30% di richieste, ndr) e per il fatto che determina una disparità forte tra lavoratrici e lavoratori”.

L’IPOTESI DI PARZIALE SOSPENSIONE

Probabile anche un riordino delle pensioni assistenziali e possibile che si cominci a paventare l’introduzione di una pensione di garanzia per i giovani. Se invece dovesse nascere un nuovo Governo giallo-verde, “nulla cambierebbe, con la Lega orientata a proporre Quota 41 alla fine del triennio di sperimentazione”. La situazione resterebbe invariata, secondo il Sole, anche nel caso di Governo istituzionale con prospettiva di voto anticipato, mentre se l’obiettivo fosse finire la legislatura, “si potrebbe immaginare una parziale sospensione della sperimentazione di Quota 100 con una norma di garanzia per chi ha fatto domanda entro una certa data”.

