RIFORMA PENSIONI/ Scontro Lega-M5s su aumento assegni invalidità (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LO SCONTRO LEGA-M5S

Non si è fatta attendere la replica leghista a quanto affermato da Vincenzo Zoccano circa il fatto che la crisi di Governo comporti di fatto il blocco della riforma pensioni di invalidità all’insegna di un aumento degli assegni per colpa di Matteo Salvini. Il ministro della Famiglia, secondo quanto riporta Labitalia, trova “profondamente scorretto che il sottosegretario Zoccano trascini le persone con disabilità nella bassa propaganda politica a Cinque Stelle. Il reddito di cittadinanza, misura bandiera dei pentastellati, ha assorbito ingenti risorse. Risorse che la Lega avrebbe prioritariamente voluto destinare all’innalzamento delle pensioni indecorose di tutti i cittadini”. “Faccio notare che i Cinque Stelle non hanno voluto sapere di introdurre i correttivi al reddito di cittadinanza proposti dalla Lega che ne avrebbero fatto una misura più attenta alle esigenze delle persone con disabilità e delle famiglie”, aggiunge l’esponente del Carroccio.

LOCATELLI REPLICA A ZOCCANO

Locatelli aggiunge anche che è falso sostenere che a causa della crisi di Governo non si potranno utilizzare i fondi stanziati per i caregiver. “Il ministro Fontana ha infatti già inviato per il concerto al ministro Di Maio il decreto per finalizzare da subito i circa 45 milioni di euro del fondo (già potenziato in legge di Bilancio), con cui si destinano risorse per il 2019, in via sperimentale, a favore dei caregiver in nuclei familiari con disabili gravi e con la presenza di minori. Il testo parlamentare è invece fermo in commissione poiché non è stato ancora predisposto dal comitato ristretto e non per la crisi di governo”, spiega Locatelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA