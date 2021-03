RIFORMA PENSIONI/ Il divario di genere nella previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI, I DATI OCSE

Un rapporto dell’Ocse ribadisce l’esistenza di un divario di genere nel sistema pensionistico che nei Paesi industrializzati arriva mediamente al 26%, ma che in Italia raggiunge il 32%. Come spiega Radiocor, il gender gap è più elevato in Giappone (47%) e si attesta intorno al 40% in altri Paesi europei come Austria, Lussemburgo, Olanda e Regno Unito. Il Paese in cui il divario di genere è più ridotto (3,3%) è l’Estonia, seguita dalla Repubblica Slovacca (7,6%) e dalla Danimarca (10,6%). C’è tuttavia da notare che il divario in Italia nel 2000 era del 29% ed è dunque aumentato nel tempo, a causa anche della minor partecipazione al mercato del lavoro e al ricorso a contratti part-time con l’obiettivo spesso di cercare di conciliare lavoro e famiglia.

SNAM/ Al via l'Inclusion Week perché la diversità è un valore

IL GENDER GAP NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Nel rapporto Ocse emerge anche che solo il 9% delle donne italiane ha piani previdenziali privati o aziendali contro il 15% degli uomini. Pare anche che la platea femminile opti per soluzioni più conservatrici e meno rischiose negli investimenti, facendo sì che alla fine gli asset previdenziali privati accumulati dagli uomini risultano superiori a quelli delle donne. Dall’organizzazione con sede a Parigi arrivano quindi indicazioni di riforma pensioni anche per quel che riguarda la previdenza complementare, con la raccomandazione non solo di una maggiore ed equa partecipazione delle donne al lavoro, ma anche di una “loro partecipazione ai piani previdenziali privati o aziendali con incentivi ed educazione finanziaria”, adattando “la struttura dei piani pensionistici ai percorsi lavorativi delle donne, permettendo maggiore flessibilità nei contributi e con costi contenuti”.

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Il divario di genere nella previdenza complementareRIFORMA PA/ Formazione e valutazione per "rivoluzionare" i servizi pubbliciRiforma pensioni/ Damiano: favorire ricambio generazionale nella PaRIFORMA PENSIONI/ Landini e la staffetta generazionale nella PaRIFORMA PENSIONI/ Previdenza complementare e disparità di genere

© RIPRODUZIONE RISERVATA