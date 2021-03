RIFORMA PENSIONI/ Anief a favore di prepensionamenti statali (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PACIFICO

Come noto, con il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico si sta pensando di introdurre misure di riforma pensioni per gli statali in modo da favorire il prepensionamento di quelli più vicini a maturare i requisiti per l’ingresso in quiescenza e con competenze meno in linea con le esigenze di digitalizzazione della macchina pubblica. Marcello Pacifico si dice d’accordo con tale ipotesi, perché “ci sono professionalità nell’amministrazione pubblica, a partire dal personale scolastico, particolarmente esposte a problemi di salute e sicurezza troppo alti, il cui operato deve essere collocato tra i lavori gravosi. Si tratta di dipendenti statali che già devono fare i conti con le conseguenze del burnout, tra l’altro per avere convissuto con un rischio biologico molto superiore ad altre categorie ma non riconosciuto dallo Stato”.

LA RICHIESTA SULL’APE SOCIAL

Secondo il Presidente dell’Anief si tratta di persone che non possono essere lasciate “in servizio fino a 70 anni di età, magari dopo 40 e più anni di contributi versati. È chiaro che per noi, però, qualsiasi forma di anticipo non deve comportare decurtazioni all’assegno pensionistico, anche perché già il sistema contributivo è purtroppo determinante in negativo nel tagliare le mensilità della pensione: ci aspettiamo un allargamento, per capirci, della Ape social, che permette di lasciare il lavoro dai 62 anni e non prevede di fatto alcun ridimensionamento dei compensi per che lascia il servizio. La decisione, tra l’altro, farebbe ringiovanire un comparto la cui età media è a dir poco sbilanciata verso l’alto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA