RIFORMA PENSIONI/ Il dubbio sulla durata di Quota 100

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BARETTA

Pier Paolo Baretta fa chiarezza sul fatto che la riforma pensioni cui il Governo sta lavorando, di concerto coi sindacati, “può partire solo simultaneamente alla conclusione di Quota 100”, anche per “evitare che si creino dei buchi”. Il sottosegretario all’Economia, secondo quanto riporta Askanews, ha anche aggiunto che “tutto quello che viene dalla lotta all’evasione deve andare alla riforma dell’Irpef e tutto quello che viene da Quota 100 deve andare alla riforma previdenziale, altrimenti non riesci a fare tutte e due le cose”. A proposito delle risorse da mettere in campo per le misure previdenziali ancora da concordare, Nunzia Catalfo ha ricordato che ci sarà un incontro coi sindacati sul tema il 19 febbraio. Resta da capire, rispetto a quanto dichiarato da Baretta, se il Governo metterà a punto una riforma pensioni con la prossima Legge di bilancio ma che entrerà in vigore nel 2022 o se invece l’approvazione delle nuove misure comporterà una scadenza anticipata di Quota 100 alla fine di quest’anno.

