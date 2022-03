RIFORMA PENSIONI/ Il fattore tempo cruciale per la previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ELISA LUPO

Riguardo la riforma pensioni, la consulente del lavoro Elisa Lupo ha dato vita a un poadcast su Spotify dal titolo “Previdenti” e in un’intervista a Vanity Fair ricorda che “adesso la pensione obbligatoria, quella che viene fuori dai contributi che si versano durante la vita lavorativa a livello obbligatorio, non assicurerà più uno stile di vita congruo rispetto all’ultima retribuzione.

Si stima che si andrà in pensione con un assegno pensionistico che sarà pari al 60% dell’ultimo stipendio guadagnato o dell’ultima fattura staccata – vale per i liberi professionisti come per i dipendenti. Prima eravamo intorno all’80%. Significa che per mantenere un tenore di vita adeguato, congruo con quello che si faceva prima, bisogna integrare questa pensione obbligatoria con una pensione integrativa e sottoscrivere un piano pensionistico”.

RIFORMA PENSIONI, L’IMPORTANZA DEL FATTORE TEMPO

Questa mossa va fatta il prima possibile, perché “più tempo si ha a disposizione, più si potrà sfruttare la capitalizzazione degli interessi, più quello che metto da parte frutterà bene”. Sempre in tema riforma pensioni, riguardo al riscatto della laurea, Lupo spiega che “sembra l’occasione del millennio, da cogliere il prima possibile.

In realtà può avere senso in un contesto più ampio: se prendo coscienza che devo curare il mio portafoglio previdenziale, mi informo e scopro che il riscatto di laurea è una soluzione che mi può servire, allora, in un’economia generale, può avere senso. Ma se invece non mi sto occupando di niente e a un certo punto comincio a versare dei soldi su una posizione che non sto curando, senza un progetto di lungo periodo… Allora consiglio di non fare nulla. È meglio non fare nulla che spendere soldi inadeguatamente”.

