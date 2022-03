RIFORMA PENSIONI/ La proposta di Padula (Covip) sui Pepp (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLA DI PADULA

Rimanendo in tema di riforma pensioni, in un’intervista al Sole 24 Ore, Mario Padula spiega che i Pepp, gli schemi pensionistici ad adesione individuale paneuropei, dovrebbero avere “caratteristiche strutturali simili a quelle dei prodotti di adesione individuale già presenti sul mercato italiano: fondi aperti e Pip.

Dovrebbe trattarsi quindi di prodotti di gestione del risparmio offerti ai singoli ma gestiti in monte, ossia in forma collettiva, uniforme rispetto ai singoli partecipanti”. Tuttavia, il Regolamento europeo “consente in linea di principio anche la creazione di prodotti a gestione individualizzata, cioè nella forma di gestione individuale di singoli portafogli, distinti per ciascun aderente; forma che invece non è ammessa per le forme pensionistiche nazionali”.

LA DISTINZIONE TRA PEPP, RIFORMA PENSIONI

Per evitare disparità, secondo il Presidente della Covip, la commissione di vigilanza sui fondi pensione, “a questi eventuali Pepp non andrebbe accordato lo stesso trattamento fiscale di favore previsto per i prodotti a gestione collettiva”.

Più specificatamente, secondo Padula “si potrebbe pensare a una riduzione della deducibilità pura mantenendo la stessa tassazione agevolata sul rendimento e sulle prestazioni, anche perché i Pepp a gestione individuale si candidano ad intercettare la domanda di risparmio di un segmento tendenzialmente più ricco della popolazione, che è quello che tipicamente si avvale di servizi personalizzati, in genere più onerosi. In un contesto di efficientamento della spesa fiscale, è importante concentrare gli sforzi a favore dei più deboli”.

