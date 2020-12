RIFORMA PENSIONI/ Il Governo pensa a Quota 102 dal 2022 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL GOVERNO PENSA A QUOTA 102

Secondo quanto scrive Il Giornale, “il Governo vuole lasciare il segno sulle pensioni e, dopo avere in tutti i modi rinnegato Quota 100, cerca un surrogato non troppo distante dalla riforma leghista. Anche a costo di scontentare Bruxelles”. L’idea sarebbe quindi quella di varare l’anno prossima una riforma pensioni, da far entrare in vigore dal 2022, all’insegna della Quota 102, alzando quindi da 62 a 64 anni il requisito anagrafico di Quota 100, lasciando invece a 38 anni quello contributivo. Per rendere tale misura meno costosa, si potrebbe prevedere anche un “ricalcolo contributivo limitato agli anni di anticipo”. Secondo il quotidiano milanese, Conte starebbe quindi cercando di giocare anche la partita delle pensioni per durare anche dopo l’emergenza Covid.

LE PAROLE DI SALVINI

Matteo Salvini ha già fatto sapere di essere contrario a questa ipotesi di intervento. “La notizia di oggi su cui combattiamo e combatteremo per il 2021 è il taglio delle pensioni. In un anno che si preannuncia di difficoltà economica, che il Governo pensi di allungare l’età pensionabile fino a 64 anni, quindi di rubare due anni di vita a chi è in difficoltà cancellando Quota Cento è una follia”, sono le parole del leader leghista riportate dal sito del Sole 24 Ore. Il Giornale segnala anche che l’esecutivo starebbe studiando anche il mantenimento del requisito a 62 anni per i lavoratori gravosi, ma è probabile che incontri un parere sfavorevole da parte dell’Ue, che non sarà semplice da superare. Vedremo nel caso quali contromisure verranno prese dal Governo.



