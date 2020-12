RIFORMA PENSIONI/ Le sei uscite previste per il 2021 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I 6 CANALI DI USCITA NEL 2021

Dopo l’approvazione alla Camera, la Legge di bilancio verrà a breve approvata anche dal Senato, sicuramente entro il 31 dicembre, giorno ultimo per evitare l’esercizio provvisorio. Come noto, all’interno della manovra vi sono anche misure di riforma pensioni. Come ricorda Repubblica, per il 2021 sono confermati “i sei canali di uscita attuali, tre dei quali prorogati dalla legge di Bilancio per altri dodici mesi: Opzione donna, Ape sociale e l’anticipo per i lavoratori precoci. Non viene però esteso, come promesso ai sindacati, l’Ape sociale anche ai lavoratori ‘fragili’ al Covid. Né sterilizzato l’effetto del Pil negativo del 2020 sulle pensioni”. Arriva invece “la nona salvaguardia per altri 2.400 ‘esodati’. E l’attesa misura per le lavoratrici in part-time verticale ciclico, impiegate nelle industrie stagionali: ai fini dell’anzianità, l’anno lavorato come parziale conterà per intero”.

LE PAROLE DI SALVINI

Il quotidiano romano ricorda che vengono “confermate e potenziate anche due agevolazioni agli scivoli aziendali: l’isopensione e il contratto di espansione”. Confermata anche la scadenza a fine 2021 di Quota 100 e il “Governo è ancora lontano dal trovare un sostituto altrettanto flessibile per evitare lo scalone di cinque anni con il ritorno nel 2022 ai 67 anni della legge Fornero”. A questo proposito vanno registrate le parole di Matteo Salvini in un tweet a commento proprio dell’articolo di Repubblica in cui si ricorda che il 2021 sarà l’ultimo anno di Quota 100. “Il regalo di Natale di Conte e Pd agli italiani in difficoltà? Andare in pensione 2 anni più tardi. Follia, li fermeremo!”, ha scritto il leader della Lega.



