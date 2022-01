RIFORMA PENSIONI/ Il problema della sostenibilità (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA

Il Premier Draghi ha evidenziato come la riforma delle pensioni debba garantire la sostenibilità del sistema previdenziale. In questo senso, sottolinea Patrizia Del Pidio in un articolo su orizzontescuola.it, risulta insostenibile “che in Italia a lavorare è solo una percentuale di popolazione e nello specifico, alla fine del 2020 su quasi 60 milioni di abitanti solo poco meno di 23 milioni lavorava. 4 italiani ogni 10 svolgono attività lavorativa, producono e versano i contributi che servono a pagare le pensioni già liquidate. Per risolvere, quindi, parte del problema della sostenibilità del sistema previdenziale è necessario risolvere il problema della disoccupazione aumentando, di fatto, la percentuale dei lavoratori”.

LA SEPARAZIONE TRA ASSISTENZA E PREVIDENZA

I sindacati hanno invece in più occasioni posto l’accento sulla necessità di separare previdenza e assistenza, per dimostrare che la prima è contabilmente sostenibile. Ed è stata anche costituita per legge una Commissione con tale obiettivo. La bozza del documento conclusivo non soddisfa però la Uil. “Pur in presenza di difficoltà oggettive a rendere omogenea su scala europea tale separazione, è innegabile che la commistione tra spesa per pensioni e spesa assistenziale ha creato enormi problemi al nostro Paese. La Uil ha ribadito la necessità, in vista della riunione conclusiva prevista per la prossima settimana, di realizzare finalmente un’operazione verità che dimostri come per pensioni, in Italia, si spenda mediamente quanto negli altri Paesi dell’Ue”, spiegano in una nota Domenico Proietti e Carmelo Barbagallo.

