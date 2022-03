RIFORMA PENSIONI 2022/ Il problema dell’Assegno unico per gli italiani all’estero

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SCHIRÒ

“È un anno che mi batto per sensibilizzare Governo, Ministeri, Istituzioni competenti, partiti, enti di tutela dei lavoratori e dei pensionati italiani all’estero ma ho l’impressione, almeno finora, che i diritti degli italiani all’estero non siano nel novero delle cose da tutelare, tanto è vero che anche gli emendamenti presentati al Senato dai colleghi Porta e Giacobbe nell’ambito della discussione del decreto ‘Sostegni-ter’ – che se approvati avrebbero tutelato i diritti dei nostri connazionali all’estero consentendo il mantenimento delle detrazioni e dell’Anf per gli iscritti all’Aire – non sono stati accolti”. Così Angela Schirò evidenzia come si sarebbe potuta evitare una brutta sorpresa per gli italiani all’estero, compresi alcuni pensionati.

IL PROBLEMA DEI PENSIONATI ALL’ESTERO

Riguardo la riforma delle pensioni, la deputata del Pd eletta in Europa, come riporta l’agenzia Aise, spiega infatti di aver ricevuto lettere ed e-mail da molti italiani residenti all’estero per la perdita dal mese di marzo delle detrazioni per i figli a carico e dell’Assegno al nucleo familiare, in quanto sostituiti dall’Assegno unico che però non viene erogato all’estero. Tra le persone che hanno scritto a Schirò c’è anche un pensionato residente in Venezuela con figlio disabile a carico, il cui assegno è stato sostanzialmente più che dimezzato. “Restiamo fiduciosi, tuttavia, che con il nostro impegno, passato e futuro, e con il sostegno dei sindacati e delle associazioni dell’emigrazione riusciremo a sensibilizzare il Governo al fine di correggere una normativa che penalizza iniquamente molti nostri connazionali”.

