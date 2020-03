RIFORMA PENSIONI/ Il rischio per il confronto Governo-sindacati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, AGENDA FERMA

Come già scrivevamo nei giorni scorsi, l’emergenza relativa al coronavirus potrebbe avere impatti importanti sul confronto avviato tra Governo e sindacati sulla riforma pensioni. Non tanto sul confronto in sé, quanto sulle conclusioni cui potrà arrivare visto che le risorse dovrebbero essere prioritariamente utilizzate per interventi dedicati a sostenere l’economia e i settore in difficoltà. Publicpolicy.it evidenzia che “il coronavirus ferma l’agenda di Governo su lavoro e pensioni. L’attività del’Esecutivo e del Parlamento è al momento tutta concentrata nell’affrontare l’emergenza sanitaria ed economica dovuta al Covid-19 e molti dossier stanno rimanendo inevitabilmente bloccati”. Nell’articolo si spiega che “in alcuni casi, si tratta di argomenti che la maggioranza ha deciso di fermare volutamente non ritenendo opportuni da affrontare in questo momento”, mentre “in altri perché, come detto, gli sforzi (e le risorse economiche) sono tutti sul coronavirus”.

IL RISCHIO PER IL CONFRONTO GOVERNO-SINDACATI

Si cita anche il tavolo di confronto avviato sulla riforma pensioni. “Dopo una serie di incontri, si è fermato il tavolo sulle pensioni. In cantiere c’è ovviamente il disegno del sistema post Quota 100, dopo il 2021, ma anche le pensioni complementari, quelle per i giovani e la rivalutazione degli assegni in essere. Al momento è fissato un incontro ‘politico’ per fare il punto della situazione il 13 marzo. Ad ora, risulta a Public Policy, l’appuntamento è confermato, ma i calendari, visti i tempi, possono sempre cambiare”. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno novità sull’argomento.

