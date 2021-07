RIFORMA PENSIONI/ Il rischio per la previdenza complementare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

In un articolo pubblicato sul Messaggero, Alberto Brambilla evidenzia che “per i fondi pensione si profilano in futuro grandi problemi se il Governo accoglierà senza correzioni il documento conclusivo di indirizzo politico per la legge delega sulla riforma fiscale elaborato della Commissioni di Camera e Senato”. L’ex sottosegretario al Welfare spiega infatti che dai parlamentari arriva la richiesta di rivedere il sistema di tassazione dei rendimenti dei fondi pensione, con il rischio che con l’applicazione dell’aliquota marginale si possa arrivare a pagare fino al 46%, con gli effetti distruttivi per la previdenza complementare che si possono immaginare. Da tempo peraltro si chiede una misura di riforma pensioni che riduca la tassazione sul secondo pilastro previdenziale.

L’AUSPICO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Brambilla ricorda tra l’altro che “lo sviluppo dei fondi pensione è indispensabile per i cittadini e per il Paese e quindi bisogna fare ‘tutto ciò che è necessario’ perché aumentino le adesioni visto che siamo tra gli ultimi nelle classifiche Ocse e la pensione pubblica, per via dei bassi redditi da lavoro, potrebbe non bastare”. Secondo il Presidente di Itinerari previdenziali è necessario che la politica non confonda il risparmio finanziario con quello previdenziale e auspica che “il Governo Draghi, competente ed equilibrato, non tenga conto di questo pittoresco parere delle Commissioni parlamentari”. Non resta che attendere quelle che saranno le valutazioni dell’esecutivo in materia.

